Гуанчжоу, Китай, , 12:38 — REGNUM Китайская государственная автомобилестроительная компания SAIC Motor Corporation представила в рамках автосалона в китайском городе Гуанчжоу концептуальный автомобиль Roewe R-Aura. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Модель получила футуристический дизайн, очень узкую переднюю оптику, скрытые дверные ручки и тонкие задние фонари.

Отличительной особенностью автомобиля является система безопасности, которая открывает двери в машине по отпечатку пальцев. Сканер располагается на средней стойке авто.

В салоне концепта есть два «парящих» дисплея с большой диагональю. Первое, что бросается в глаза — абсолютное отсутствие физических переключателей, в том числе и рычага выбора режима езды.

Сиденья концептуального автомобиля тоже имеют необычный дизайн, усиливая впечатление от общего вида салона. Ожидается, что новинка будет иметь поддержку сотовых сетей пятого поколения, а также Face ID (систему распознавания лиц).

Данные о технических характеристиках концепта автопроизводитель пока не сообщает.

Напомним, по итогам октября 2020 года компания SAIC Motor произвела 602 958 машин, что на 3,06% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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