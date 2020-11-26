Токио, , 12:20 — REGNUM Японский автопроизводитель Suzuki Motor представил субкомпактные вэны Solio и Solio Bandit четвертого поколения. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внешне новинки схожи с предшествующими моделями — у них такой же высокий и короткий кузов с большой носовой частью. Однако дизайн вэнов стал более изящным.

Версии Solio и Solio Bandit отличаются между собой стилевым оформлением передней части кузова, а также комплектациями.

У модификации Bandit в носовой части имеется агрессивная радиаторная решётка и двухуровневые передние фонари. Сдвижной механизм задних дверей у авто остался прежним. Четвёртое поколение Solio на 80 мм длиннее базовой модели, а Solio Bandit — на 70 мм. При этом длина багажного отделения у новинок выросла на 100 мм.

Кроме того, новые автомобили могут похвастаться большим 1,2-литровым бензиновым мотором K12C производительностью 91 л. с. (118 Нм), который агрегатируется с бесступенчатым вариатором.

Для покупателей также доступны версии с «мягким гибридом». У таких авто силовые агрегаты помимо бензинового мотора дополнительно оснащены стартер-генератором, литий-ионным аккумулятором и системой рекуперации.

Напомним, продажи машин компании Suzuki в России в октябре нынешнего года выросли на 5%, до 832 экземпляров. Всего же с января по октябрь 2020 года в стране было куплено 6288 автомобилей данного бренда. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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