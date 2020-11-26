Калининград, , 11:32 — REGNUM Калининградская ГК «Автотор» собирается начать выпуск электрокаров, а также машин на водороде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя совета директоров предприятия Владимира Щербакова.

«Мы начинаем новую работу по подготовке к производству электроавтомобилей. Создали в Калининграде инжиниринговый центр, в нем — около 100 человек. Вместе с БФУ имени Канта (балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта — ИФ) начинаем его наполнять специалистами, расширять технологическую часть», — сообщил Щербаков.

Он также добавил, что в начале 2021 года будет создан конструкторско-технологический центр для подготовки производства и постановки на производство электрокаров. Кроме того, Щербаков заявил, что компания планирует получит поддержку у правительства России на реализацию данного проекта.

Ранее конструктор Инжинирингового центра CompMechLab СПбПУ Олег Клявин заявил, что в России завершена разработка первого серийного электрокара «Кама-1».

Читайте также: Обнародована стоимость нового электрокара Lucid Air Pure