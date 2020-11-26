Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Американская компания Tesla планирует вывести на европейский рынок свой новый компактный электропикап Cybertruck, заявил глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на онлайн-конференции по аккумуляторам, организованной правительством ФРГ.

Стоит отметить, что пока Tesla продаёт в Европе четыре модели электрокаров, включая седан Model 3 среднего размера и внедорожник Model Y среднего размера. Однако все выпускаемые американской компанией авто на несколько десятков сантиметров больше модели Volkswagen Golf — европейского эталона компактных седанов.

Этот пробел и хочет восполнить Tesla. Компания Маска намерена вывести на рынок свой новый электропикап Cybertruck в течение двух следующих лет.

«Возможно, в Европе имело бы смысл производить компактный автомобиль, возможно хэтчбек или что-то в этом роде», — сказал на конференции глава Tesla.

Ранее Федеральное агентство по окружающей среде Германии выступило с обвинением против компании Tesla в несоблюдении юридических обязательств, которые касаются возврата и переработки автомобильных аккумуляторных батарей. За это нарушение американской компании грозят штрафные санкции в размере 12 млн евро.

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