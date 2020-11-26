Лондон, , 08:19 — REGNUM Компания Naran Automotive представила свой 1048-сильный гиперкар, выполненный в стиле GT3. Об этом сообщается на сайте компании.

В общей сложности компания планирует собрать 49 купе Naran. Машина получит пятилитровый гоночный твин-турбо V8 максимальной производительностью 1048 «лошадей». Специальная 8-ступенчатая трансмиссия ZF с современными динамическими системами обеспечит отличную управляемость гоночного автомобиля.

«Мы стремимся к тому, чтобы Naran Coupe стал самым быстрым четырехместным гиперкаром в мире на трассе Нюрбургринг», — говорится в пресс-релизе компании.

По словам основателя компании Амира Нарана, каждая модель после индивидуальной настройки будет стоить около одного миллиона евро (порядка 90 млн рублей).

Новинка будет протестирована на трассе Нюрбургринг, где предпримет попытку установить рекорд круга для автомобилей с передним расположением мотора. После этого на немецком заводе Racing Dynamics в Аахене будет налажена сборка модели из расчета два авто в месяц.

Ранее компания Bugatti провела финальные тесты гиперкара Chiron Super Sport 300+ и Pur Sport на итальянской трассе Нардо. Испытания авто шли месяц. В них принимали участие 37 специалистов.

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