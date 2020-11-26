Бразилиа, , 06:21 — REGNUM Применение авиалайнеров Boeing 737−8 MAX, которое было остановлено примерно 1,5 назад из-за двух авиакатастроф с этой моделью, вновь разрешено в Бразилии, сообщается на сайте Национального агентства гражданской авиации (ANAC) страны.

В заявлении отмечается, что принятые изменения и процедуры обеспечивают полную безопасность использования Boeing 737−8 MAX в воздушном пространстве республики. При этом только одна бразильская авиакомпания — GOL — имеет в своем авиапарке самолеты указанной модели.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября власти Китая объявили, что пока не готовы разрешить возобновление полетов Boeing 737 MAX над своей территорией.

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