Москва, , 05:55 — REGNUM Боевой расчёт войск противовоздушной и противоракетной обороны (ПРО-ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно осуществил на полигоне Сары-Шаган в Казахстане очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По словам командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС РФ генерал-лейтенанта Андрея Дёмина, новая противоракета системы ПРО прошла серию испытаний, по итогам которых «достоверно подтвердила заложенные характеристики», а проводившие пуск боевые расчёты «успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Напомним, что состоящая на вооружении ВКС РФ система ПРО предназначена для защиты от ударов вражеских средств воздушно-космического нападения.

Напомним, ИА REGNUM в октябре опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы противоракетной обороны с полигона Сары-Шаган в Казахстане.

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