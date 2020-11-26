Пекин, , 05:00 — REGNUM Китайский лунный зонд «Чанъэ-5» успешно провел вторую коррекцию орбиты на пути к естественному спутнику Земли, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.

По данным Китайской национальной космической администрации (CNSA), зонд совершил коррекцию орбиты в 22:06 по Пекину при помощи двигателей 150N, которые проработали шесть секунд.

Перед коррекцией орбиты, лунный зонд пробыл в полете 41 час и находился примерно в 270 тыс. км от Земли. Все системы зонда находятся в хорошем состоянии. В CNSA заявили, что ведется отслеживание зонда наземными центрами мониторинга и связи и станциями идет гладко.

Китай запустил лунный зонд 24 ноября с целью собрать и доставить на Землю образцы лунного гнута. Это первая попытка страны извлечь образцы внеземного тела.