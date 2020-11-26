Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Экспертам удалось оценить примерную стоимость производства одного экземпляра смартфона iPhone 12 Pro. Об этом 26 ноября сообщил портал Wccftech.

Специалисты заявили, что на производство одного смартфона Apple затрачивает $406 и что его самым дорогим узлом (около $90) является 5G-модем Snapdragon X55 от компании Qualcomm. Они отметили, что стоимость этого узла даже выше, чем стоимостьOLED-дисплея Samsung ($70).

Портал Nikkei в свою очередь сообщил, что 26,8% частей iPhone 12 Pro производятся в Южной Корее, а 21,9% — в США.

Напомним, Apple представила линейку смартфонов iPhone 12 13 октября 2020 года. Примерно через месяц, 10 ноября, компания представила процессор M1 собственного производства.

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