Москва, , 19:17 — REGNUM Перспективное самоходное артиллерийское орудие «Лотос», разработанное для ВДВ, прошло приемо-сдаточные испытания и готовится к началу предварительного тестирования, сообщает 25 ноября пресс-служба госкорпорации Ростех.

Уточняется, что предварительные испытания «Лотоса» начнутся в декабре 2020 года.

По утверждению пресс-службы, уже проведены первые стрельбы, а Военным представительством в ЦНИИТОЧМАШ подписан документ о соответствии опытного образца конструкторской документации и его готовности к предварительным испытаниям.

Отмечено, что в рамках программы пройденных приемо-сдаточных испытаний САО «Лотос» прошло 400 км и произвело 14 выстрелов для оценки работоспособности узлов, механизмов и приборов орудия.

«Авиадесантируемое плавающее орудие «Лотос» прекрасно показало себя в ходе завершившихся приемо-сдаточных испытаний. Боевая машина полностью соответствует требованиям по весогабаритным характеристикам и при этом обладает внушительной скоростью, скорострельностью и дальностью стрельбы. Мы ожидаем, что следующий этап — предварительные испытания — начнутся уже в этом году», — заявил индустриальный директор госкорпорации Бекхан Оздоев.

Как сообщало ИА REGNUM, авиадесантируемое плавающее самоходное артиллерийское орудие «Лотос» создано на шасси боевой машины десанта БМД-4М для нужд Воздушно-десантных войск РФ. Машина способна поражать различные цели со скорострельностью до восьми выстрелов в минуту на дальности до 13 км.

САО «Лотос» должно прийти на замену 120-мм самоходных артиллерийско-минометных установок 2С9 «Нона».

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