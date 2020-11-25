Москва, , 14:38 — REGNUM Новую «умную» колонку «Яндекс. Станция Макс» с голосовым помощником «Алиса», мощным трехполосным звуком, поддержкой видео в 4К HDR и LED-экраном представила 25 ноября в ходе ежегодной конференции Yet another Conference, в нынешнем году проходившей в формате онлайн, компания «Яндекс».

""Яндекс» выпустил новую умную колонку с голосовым помощником «Алисой», ее назвали «Станция Макс». Главные отличия новой колонки — мощный трехполосный звук, поддержка видео в 4К HDR и наличие LED-экрана», — говорится в сообщении компании.

Также указывается, что на колонку «Яндекс. Станция Макс» можно будет делать предзаказ с 25 ноября, а ее продажи на «Яндекс. Маркете» и в магазинах электронной техники стартуют с 1 декабря текущего года.

Кроме этого, известно, что в настоящее время новая «умная» колонка выпускается в черном и сером цветах, а в 2021 году появятся бордовый и темно-синий. Ее стоимость составляет 16 990 рублей.

«В колонке пять динамиков, а ее общая мощность 65 ватт. Басы обеспечивает вуфер на 40 ватт, высокие частоты — два динамика по 15 ватт, средние — еще пара динамиков по десять ватт. Это позволяет добиться объемного трехполосного звука. А чтобы пользователи могли смотреть фильмы в высоком качестве с хорошим звуком, колонка использует технологию Dolby Audio и поддерживает разрешение 4К HDR», — указано в сообщении.

Помимо этого, на передней панели нового устройства есть LED-экран, яркость которого подстраивается под освещение комнаты в автоматическом режиме. Когда колонка не играет, экран показывает время. При воспроизведения музыки на экране отражается ее визуальное представление, кроме того, посредством данного экрана голосовой помощник «Алиса» дополняет свои ответы анимацией и выражает эмоции.

Также к колонке прилагается пульт управления. Известно, что она может работать синхронно с «Яндекс. Станцией» и «Станцией Мини».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября правительство России утвердило правила предустановки российского программного обеспечения на ряд электронных устройств, которые будут произведены после 1 января 2021 года.