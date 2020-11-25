Варшава, , 13:23 — REGNUM Польское тюнинг-ателье Carlex Design представило свою версию пикапа Mercedes-Benz X-Class. Об этом сообщает пресс-центр тюнинг-компании.

Тюнеры укомплектовали Mercedes-Benz X-Class новым обвесом из карбона, боковыми порогами и карбоновой стойкой. Также специалисты ателье покрасили автомобиль в глубокий изумрудный оттенок. Вдоль капота машины появились белые полосы, придающие внешнему виду модели спортивность.

Кроме того, особый стиль автомобилю придают большие белые надписи Carlex Design Racing Green на шинах.

В салоне пикапа имеются кресла с чёрно-белой обивкой и вставками зелёного цвета. Также в авто есть ремни безопасности с зелёным принтом, эмблемы Racing Gree, рулевое колесо с перфорированной кожей и карбоновые накладки на приборной панели.

Ранее председатель совета директоров Daimler (производит авто марки Mercedes-Benz) Ола Каллениус заявил, что в ближайшее десятилетие Китай станет основным рынком сбыта машин Mercedes-Benz.

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