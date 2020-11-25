Токио, , 12:37 — REGNUM Японский автопроизводитель Mazda оснастил модель Mazda3 мощным гибридным двигателем SkyActiv-X. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба компании.

Силовой агрегат Mazda3 называется e-SkyActiv X. Этот мотор отличается экономичным расходом топлива, улучшенным турбонаддувом и наличием синхронного моторчика. Совокупная мощность агрегата выросла с 177 л. с. (224 Нм) до 188 «лошадей» (240 Нм).

Кроме того, Mazda3 получила некоторые другие улучшения, среди которых иные амортизаторы и модернизированный адаптивный круиз-контроль. Также автопроизводители ускорили работу системы Cruising & Traffic Support (в пробках система сама управляет автомобилем, используя для этого газ, тормоз и руль).

Доработанный агрегат доступен как для модели в кузове седан, так и для авто в кузове хэтчбек.

Стоит отметить, что пока модернизированный мотор продаётся только в Японии.

Напомним, до конца нынешнего года на российском авторынке может появиться кроссовер Mazda CX-30. Автомобиль оснащён атмосферным мотором Skyactiv-G рабочим объёмом два литра и максимальной производительностью 149 л. с.

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