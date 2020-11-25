Париж, , 12:18 — REGNUM Французский автопроизводитель Bugatti представил спецверсию гиперкара Chiron, выпущенную в честь знаменитых гонщиков и авиаторов 20-х годов прошлого века. Об этом сообщается на сайте компании.

Новинка получила название Les Legendes du Ciel, что переводится как «Легенды небес».

«Многие успешные гонщики команды (Bugatti — ред.), такие как Альберт Диво, Робер Бенойст и Бартоломео «Мео» Костантини служили в Военно-воздушных силах Франции. Кроме того, легендарный авиатор Ролан Гаррос, которой считается первым воздушным асом, владел автомобилем Bugatti Type 18, чтобы быть на дороге таким же быстрым, как и в воздухе», — сообщил глава Bugatti Стефан Винкельман.

Внешне Les Legendes du Ciel отличается от стандартной версии оттенком кузова Gris Serpent. В такой цвет были окрашены фюзеляжи боевых самолетов сто лет назад. Особый стиль машине придают изображения французского триколора на карбоновых боковых «юбках». Отдельно стоит отметить, что выхлопные патрубки авто сделаны из инконеля — никель-хромового жаропрочного сплава.

Под капотом спецверсии Bugatti функционирует 1500-сильный восьмилитровый мотор с четырьмя турбокомпрессорами.

Напомним, основатель компании Bugatti Этторе Бугатти в 1915 году разработал авиационные двигатели, а с 1937 года он также разработал целый самолет, предназначенный для установления рекордов скорости. Проект был остановлен из-за начала Второй мировой войны. Бугатти на протяжении всей своей жизни поддерживал тесный личный контакт с пилотами.

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