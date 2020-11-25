Москва, , 09:40 — REGNUM Роскачество провело исследование телевизоров популярных брендов и определило, в частности, насколько их потребительские свойства коррелируют с ценой. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, специалисты проверили 201 модель пяти популярных брендов (LG, Samsung, Sony, Philips и HiSense) стоимостью от 10 830 до 299 990 рублей.

Устройства тестировали по шести категориям: качество изображения, качество звука, удобство эксплуатации и Smart TV, а также возможности подключения и энергоэффективности.

Выяснилось, что принцип «чем выше цена, тем лучше качество» в целом соблюдался, — и первые строчки рейтинга заняли самые дорогие девайсы. Так, первые строчки рейтинга заняли модели с ценой выше средней (выше 71 435 рублей).

Читайте также: Эксперт рассказал о проблеме владельцев старых смартфонов в 2021 году

Первое место — 189 990 рублей (4,1 балла), второе место — 119 990 рублей (4,07 балла), третье место — 129 990 рублей (4,06 балла).

Отмечается, что модели с «передовой» технологией 8К (разрешение — 7680×4320) не превосходят модели 4K (3840×2160) и находятся в середине рейтинга в своем размерном ряду 60−65 дюймов, уступая лидерам по важнейшим группам показателей: качество изображения и звука.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве напомнили, что мошенники в преддверии главной распродажи года становятся активнее. В 2020 году, отметили в организации, мошенники зарегистрировали сотни фальшивых сайтов ещё за месяц до «чёрной пятницы», теперь их уже тысячи. Все рекомендации сводятся к одной — покупателю стоит быть предельно внимательным.

Читайте также: Эксперт Роскачества рассказал, как защитить личные данные в интернете