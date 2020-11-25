София, , 09:37 — REGNUM Болгарское тюнинговое ателье Vilner представило пакет стайлинга для модернизации интерьера и экстерьера малолитражного хэтчбека VW Up! GTI. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Тюнеры из Vilner решили модернизировать лишь внешний и внутренний вид автомобиля. Модель получила фирменный бампер и стильный обвес. Блестящие диски в виде снежинок — заводские. Кузов окрашен по оригинальной четырёхцветной схеме, состоящей из красного, чёрного, серого и белого оттенков. Салон машины выделяется клетчатым рисунком на креслах.

Под капотом машины как и прежде работает однолитровый трехцилиндровый силовой агрегат, который приводит в движение передние колеса через шестискоростную механическую коробку передач. С нуля до «сотни» авто разгоняется чуть менее чем за девять секунд.

Ранее компания Volkswagen начала в Европе продажи «заряженной» спортивной версии Golf восьмого поколения. Авто снабжено двухлитровым бензиновым турбомотором TSI EA888 максимальной мощностью 320 «лошадей» (420 Нм), который трудится с приводом 4Motion с функцией управления тягой задней оси.

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