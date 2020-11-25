Токио, , 09:08 — REGNUM В Японии впервые после аварии на станции «Фукусима-1» в 2011 году могут заработать два реактора АЭС, построенные более 40 лет назад. Об этом 25 ноября сообщает агентство Kyodo.

По информации агентства, речь идёт о первом и втором реакторах АЭС «Такахама», расположенной в западной префектуре Фукуи. Вопрос об их перезапуске положительно решил городской совет города Такахама.

С учётом того, что эти реакторы мощностью по 826 МВт были введены в эксплуатацию в 1974 и 1975 годах, после проведения «более жёстких инспекций» их срок службы может быть продлён до 60 лет.

Отмечается, что перезапуск атомных объектов — «пенсионеров» будет осуществлён не ранее весны 2021 года.

Напомним, что входящие в состав станции два более «молодых» реактора были перезапущены ещё в 2017 году. В настоящее время их работа приостановлена из-за того, что компания — оператор не успела в установленный срок провести необходимую модернизацию для того, чтобы инфраструктура реактора стала соответствовать обновленным требованиям антитеррористической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, работа четвёртого реактора АЭС «Такахама», находящейся в японской префектуре Фукуи, была приостановлена энергетической компанией Kansai Electric Power, которая является оператором данной станции.

Читайте ранее в этом сюжете: Работа четвертого реактора АЭС «Такахама» в Японии приостановлена – Kyodo