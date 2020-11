Вашингтон, , 06:43 — REGNUM Компания SpaceX 24 ноября успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 16-й партией микроспутников Starlink с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Об этом пресс-служба компании сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Первая ступень носителя, которая ранее уже участвовала в шести запусках, опустилась на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я всё ещё люблю тебя») в Атлантическом океане.

«Подтверждено развёртывание 60 спутников Starlink», — говорится в подписи, сопровождающей видеокадры отделения спутников на орбите.

Напомним, сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в сеть интернет в любой точке планеты. Реализация проекта началась в 2018 году, всего запланировано вывести на орбиту около 11 тыс. спутников.

Как сообщало ИА REGNUM, компания SpaceX отменила старт ракеты-носителя Falcon 9 с 16-й по счёту партией микроспутников Starlink.

