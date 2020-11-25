Чжэнчжоу, Китай, , 03:57 — REGNUM В центральной китайской провинции Хэнань было построено 40 192 базовых станций 5G по данным на 15 ноября текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Провинция вложила 10,14 млрд юаней (около $1,5 млрд) в строительство и развитие инфраструктуры связи пятого поколения, сообщили в Администрации связи Хунани. Администрация также добавила, что с начала года и до середины ноября было начато строительство 32 121 такой станции и еще 29 508 станций было введено в эксплуатацию.

Базовые станции связи пятого поколения в провинции покрыли все городские районы уездного уровня и выше в регионе, сообщили в местном департаменте промышленности и информационных технологий.

Хэнань усилил использование технологий 5G в сфере промышленного интернета, здравоохранения, транспорта и других областей. Согласно трехлетнему плану, опубликованному правительством провинции в мае, количество базовых станций 5G в Хэнани, вероятно, достигнет примерно 168 тыс. к 2022 году.