Якутск, , 19:44 — REGNUM В рамках инициативы Республики Саха (Якутия) по поиску инновационных проектов под названием «Стартап экспедиция Б8» был собран пул из 13 технологических стартапов, c которыми продолжат работу по созданию IT-решений для бизнеса такие крупные компании, как inDriver, «Северсталь», «Алроса ИТ».

Об этом 24 ноября 2020 года сообщает пресс-центр правительства Республики Саха (Якутия).

Конкурс «Стартап экспедиция Б8», нацеленный на поиск и поддержку перспективных технологических проектов, был оргагизован Фондом развития инноваций (ФРИ) Якутии при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ).

Подведение итогов «Стартап экспедиции Б8» провели в онлайн-формате, но это, по мнению организаторов, только расширило географию участников: на конкурс технологических решений поступило 153 заявки из 34 регионов, 40 городов РФ.

« В Якутии сегодня создана IT-инфраструктура, объединяющая на своей площадке регионы России. Это результат целенаправленной политики по развитию высоких технологий в республике. Сегодня Якутия входит в топ-10 регионов России по экспорту IT-услуг, и у нас далеко идущие планы в этой области. «Стартап экспедиция» — один из важных инструментов в этом направлении », — прокомментировал инициативу Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

В 2020 году Всероссийский конкурс технологических компаний «Стартап экспедиция Б8», который проводится уже во второй раз, проводился для поиска решение задач крупного бизнеса: участникам конкурса было предложено разработать технологические решения для ряда крупных организаций — inDriver, Северсталь, «АЛРОСА ИТ».

По словам министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова, цель «Стартап экспедиции» заключается в том, чтобы сделать IT-пространство открытым, интегрировать крупные корпорации в инновационную экосистему Якутии.

Финалистами в треке inDriver стали 3 разработки:

проект взаимного кредитования «Карма» (г. Москва),

приложение для заказа услуг Wapex (г. Тюмень) и

приложение для аренды инструментов и строительного оборудования YouTool (г. Тюмень).

В финал трека «Алроса ИТ» вышли следующие проекты:

ПО для поиска и оценки драгоценных камней и металлов «Алмазоискатель» (г. Иркутск),

разработка беспилотных технологий BaseTracK (г. Москва),

платформа для эффективного управления цифровыми ресурсами региона «Digit платформа» (г. Новосибирск),

платформа для реализации аналитических процессов Loginom (г. Рязань),

платформа умного управления процессами на основе анализа больших данных ИИMONQ DigitalLab (г. Москва),

«Система диспетчеризации» (г. Тула),

«Информационно-аналитическая система повышения производственной эффективности» (г. Москва).

Победителями трека «Северстали» стали:

проект по индивидуальному проектированию теплообменного оборудования,

проект по снижению простоев оборудования и травматизма при проведении ремонтных работ, а также

предиктивная система управления качеством рудного потока на основе технологий искусственного интеллекта.

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