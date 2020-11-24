Якутск, 24 ноября 2020, 19:44 — REGNUM В рамках инициативы Республики Саха (Якутия) по поиску инновационных проектов под названием «Стартап экспедиция Б8» был собран пул из 13 технологических стартапов, c которыми продолжат работу по созданию IT-решений для бизнеса такие крупные компании, как inDriver, «Северсталь», «Алроса ИТ».
Об этом 24 ноября 2020 года сообщает пресс-центр правительства Республики Саха (Якутия).
Конкурс «Стартап экспедиция Б8», нацеленный на поиск и поддержку перспективных технологических проектов, был оргагизован Фондом развития инноваций (ФРИ) Якутии при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ).
Подведение итогов «Стартап экспедиции Б8» провели в онлайн-формате, но это, по мнению организаторов, только расширило географию участников: на конкурс технологических решений поступило 153 заявки из 34 регионов, 40 городов РФ.
В 2020 году Всероссийский конкурс технологических компаний «Стартап экспедиция Б8», который проводится уже во второй раз, проводился для поиска решение задач крупного бизнеса: участникам конкурса было предложено разработать технологические решения для ряда крупных организаций — inDriver, Северсталь, «АЛРОСА ИТ».
По словам министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова, цель «Стартап экспедиции» заключается в том, чтобы сделать IT-пространство открытым, интегрировать крупные корпорации в инновационную экосистему Якутии.
Финалистами в треке inDriver стали 3 разработки:
- проект взаимного кредитования «Карма» (г. Москва),
- приложение для заказа услуг Wapex (г. Тюмень) и
- приложение для аренды инструментов и строительного оборудования YouTool (г. Тюмень).
В финал трека «Алроса ИТ» вышли следующие проекты:
- ПО для поиска и оценки драгоценных камней и металлов «Алмазоискатель» (г. Иркутск),
- разработка беспилотных технологий BaseTracK (г. Москва),
- платформа для эффективного управления цифровыми ресурсами региона «Digit платформа» (г. Новосибирск),
- платформа для реализации аналитических процессов Loginom (г. Рязань),
- платформа умного управления процессами на основе анализа больших данных ИИMONQ DigitalLab (г. Москва),
- «Система диспетчеризации» (г. Тула),
- «Информационно-аналитическая система повышения производственной эффективности» (г. Москва).
Победителями трека «Северстали» стали:
- проект по индивидуальному проектированию теплообменного оборудования,
- проект по снижению простоев оборудования и травматизма при проведении ремонтных работ, а также
- предиктивная система управления качеством рудного потока на основе технологий искусственного интеллекта.
Читайте ранее в этом сюжете: В Сеуле стартовал форум «Южная Корея — Швеция»