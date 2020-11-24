Токио, , 15:31 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan представил модель Note третьего поколения с новой платформой и более производительной силовой установкой. Об этом сообщается на сайте компании.

Новый Note будет поставляться исключительно с электрифицированной трансмиссией Nissan e-POWER. В 2016 году Note e-POWER стал популярным сразу, как только начал продаваться в Японии.

В основе Note лежит «тележка» CMF-B, на которой также построена модель Renault Clio последнего поколения. Длина авто уменьшилась по сравнению с предыдущей версией на 55 мм, до 4045 мм. При этом межосевое расстояние колёс сократилось на 20 мм, до 2580 мм.

В движение Note приводится гибридным агрегатом E-Power, состоящим из 1,2-литрового мотора производительностью 82 л. с. и электромотора. Общая отдача установки равна 116 л. с. Таким образом, новинка стала на семь «лошадей» мощнее исходной версии авто.

Напомним, в сентябре нынешнего года российские дилеры компании Nissan продали 5623 автомобиля марки. Это почти на четверть (24%) меньше, чем год назад.

Читайте также: Nissan поднял в России цены на кроссоверы Murano и Terrano