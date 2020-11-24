Лондон, , 13:20 — REGNUM Британская компания Aston Martin представила коллекцию Legacy, состоящую из трёх трековых машин Vantage образца прошлого десятилетия. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

«Коллекция Vantage Legacy Collection создана в ознаменование одного из самых успешных периодов в гоночной истории британского бренда роскошных спортивных автомобилей, а также в честь одного из самых успешных гоночных автомобилей компании — Aston Martin Vantage», — говорится в сообщении компании.

Спорткары Vantage из коллекции Legacy получили индексы: GTE, GT3 и GT4. Стоит отметить, что все три автомобиля обладают титулами победителей в престижных мировых гонках.

Так, модель GT4 была создана в 2009 году. Её тираж был ограничен 107 экземплярами. Авто имеет 4,7-литровый двигатель V8. Воссозданный коллекционный автомобиль станет 108 экземпляром.

Модель GT3 была создана в 2012 году. Эта машина имеет 12-цилиндровый мотор производительностью 600 л. с. Тираж модели составляет 46 единиц.

Что же касается GTE, то данное авто также было создано в 2012 году. Было собрано только шесть таких автомобилей.

Ранее автопроизводитель Aston Martin и немецкая компания Mercedes-Benz заключили соглашение, которое предполагает увеличение доли немецкой компании в Aston Martin с нынешних 2,6% до 20%. Взамен Aston Martin получит доступ к гибридным системам и системам электропривода немецкого Mercedes-Benz.

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