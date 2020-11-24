Лондон, , 13:06 — REGNUM Новый суперкар британской компании McLaren с гибридным агрегатом получит имя Artura. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

«Мы использовали наш опыт для создания сверхлегкой конструкции, экстремальной мощности, электрификации и гоночной маневренности, чтобы доставить уникальные впечатления от McLaren», — говорится в сообщении компании.

Официальная премьера авто состоится в 2021 году. Стоит отметить, что новинка станет для McLaren первой серийной машиной класса High-Performance Hybrid (HPH), а также родоначальником нового семейства. На данный момент автомобиль находится на финальной стадии тестирования.

В движение модель будет приводить гибридная силовая установка на базе битурбомотора V6. Этот агрегат позволит суперкару передвигаться также на одной электротяге.

Соберут авто на новой углепластиковой «тележке» McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA). В модельной линейке бренда автомобиль займет место между купе GT и 720S.

Ранее польское тюнинг-ателье Carlex Design представило свою версию модели McLaren 720S под названием Racing Green Edition. Авто имеет изумрудный оттенок, графитовые колёсные диски и четырёхлитровый турбомотор V8 производительностью 710 «лошадей».

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