Нью-Дели, , 11:45 — REGNUM Власти Индии провели испытательный пуск наземной версии сверхзвуковой крылатой ракеты «Брамос», сообщает Times of India со ссылкой на источник.

Отмечается, что пуск ракеты состоялся с территории Андаманских и Никобарских островов. Цель ракеты находилась на другом острове.

По данным издания, дальность удара ракеты «Брамос» увеличена до более чем 400 км.

Как сообщало ИА REGNUM, индийская ракета «Брамос» основана на экспортной версии ещё советской ракеты П-800 «Оникс» под названием «Яхонт». Это совместная разработка российского «НПО машиностроения» и индийской организации оборонных исследований и разработок (DRDO). Дальность полёта ракеты от 500 до 1000 километров относит её уже к стратегическому ракетному оружию меньшей дальности.

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