Гуанчжоу, Китай, , 10:58 — REGNUM На китайском автосалоне в Гуанчжоу была представлена новая модель Audi A3 с удлинённой базой (под индексом L). Об этом сообщается на сайте Carsweek.

Данная модель будет продаваться исключительно на рынке Китая. Колёсная база A3 в новой версии увеличена по сравнению с базовым седаном на 44 мм, до 2680 мм. Общая же длина авто выросла на 53 мм и теперь составляет 4548 мм.

Отмечается, что салон новинки повторяет предыдущую версию автомобиля, однако опций у неё будет меньше.

В движение новинку будет приводить 1,4-литровый турбированный агрегат мощностью 150 «лошадей», который сочетается с семипозиционным «роботом» S tronic и передним приводом.

Производство Audi A3L будет налажено на СП FAW-Volkswagen.

Ранее стало известно, что компания Audi и китайская государственная компания FAW заключили соглашение по созданию в КНР совместного производства электрокаров на базе платформы PPE.

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