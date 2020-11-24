Москва, , 10:42 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил модель Elantra седьмого поколения для российского авторынка. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Покупателям предложено на выбор четыре комплектации машины: Base, Active, Elegance и Anniversary.

Новинка построена на новой «тележке». Длина модели равна 4676 мм, что на 56 мм больше предшествующей версии авто. Межосевое расстояние колёс равно 2720 мм (+20 мм). В линейке агрегатов новинки два варианта бензиновых моторов — 1,6 MPI (128 л. с.) и 2,0 MPI (150 л. с.). Все они работают с шестискоростной трансмиссией.

Сроки появления первых экземпляров новинки на российском рынке и их стоимость будут объявлены позже.

На данный момент актуальную версию Elantra можно приобрести в РФ по цене от 1 235 000 до 1 405 000 рублей.

Ранее автопроизводитель Hyundai представил новый компактный хот-хэтч (небольшой семейный автомобиль с кузовом хэтчбек с мощным двигателем) Hyundai i20 N, оснащённый 1,6-литровым турбированным мотором GDi производительностью 204 л. с.

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