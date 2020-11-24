Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Экологическая экспертиза будет проведена на территории космодрома SpaceX в поселке Бока-Чика в американском штате Техас. Об этом сообщается на сайте Федерального управления по гражданской авиации (FAA).

Такое решение было принято в связи с намерениями корпорации начать с этого объекта запуски в космос сверхтяжелых ракет. Для этого требуются дополнительные разрешения и экоэкспертиза.

В FAA также выписали SpaceX предписание с требованием проверить меры безопасности на космодроме.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 16-й по счету партией микроспутников Starlink.

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