Загреб, , 03:23 — REGNUM Министр обороны Франции Флоренце Парли на встрече с премьер-министром Андреем Пленковичем и министром обороны Хорватии Марио Баножичем 23 ноября заявила, что Франция «с нетерпением ожидает» проведения хорватской технической комиссией оценки французских боевых самолетов «Rafale', и выразила надежду, что к 2021 году она получит окончательное решение хорватских властей о выборе тех самолётов, которые обновят состав ВВС Хорватии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

«Мы всегда открыты хорватским властям для ответов на их возможные дополнительные вопросы и с нетерпением ждем результатов решения технической комиссии. Надеюсь, к 2021 году будет возможность узнать окончательное решение хорватских властей», — отметила Парли, добавив, что теперь хорватским властям «предстоит полностью независимо» рассмотреть не только французское предложение, но и предложения, поступившие из других стран.

Она напомнила, что Франция предложила Хорватии приобрести 12 подержанных истребителей, которые, как она отметила, «зарекомендовали себя во многих операциях».