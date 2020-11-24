Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Получить научные данные по итогам полёта к Луне китайской автоматической межпланетной миссии «Чанъэ-5» рассчитывают в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом говорится в заявлении ведомства на странице в Twitter.

«Мы надеемся на то, что Китай поделится своими данными с международным научным сообществом, чтобы улучшить наше представление о том, как устроена Луна, как это было сделано после нашей миссии Apollo и будет сделано по итогам программы Artemis», — говорится в сообщении NASA.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» успешно вывела на орбиту Земли аппарат «Чанъэ-5». Примерно через восемь дней он достигнет Луны, проведёт бурильные работы на поверхности, возьмёт образцы и доставит их обратно. Всего планируется собрать 2 кг лунной горной породы. Миссия ориентировочно продлится три недели.

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