Москва, , 23:32 — REGNUM Представители Минобороны России приняли партию разведывательно-ударных вертолетов Ка-52М «Аллигатор», сообщает 23 ноября Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Вертолеты переданы российским военным после завершения всех наземных и летных испытаний. В настоящее время боевые машины готовятся к отправке в боевые части на места постоянной дислокации.

Уточняется, что вертолеты Ка-52М оснащены дополнительным оборудованием, позволяющим им выполнять задачи в широком диапазоне температур, включая арктические условия.

Кроме того, вертолеты Ка-52М оборудованы модернизированной оптико-электронной системой с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, а также цифровым приводом, повышающим точность стрельбы из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и может применять управляемые ракеты повышенной дальности.

«На модернизированном «Аллигаторе» применен новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в темное время суток с использованием очков ночного видения», — сообщает Минобороны РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Дальше и умнее. Огнеметы «Буратино» и «Солнцепек» будут модернизированы