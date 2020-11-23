Москва, , 20:42 — REGNUM Российские тяжелые самоходные огнеметные системы (ТОС) «Буратино» и «Солнцепек» подвергнутся основательному обновлению, сообщает 23 ноября газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Боевые машины подключат к «военному интернету», позволяющему получать координаты целей, боевые задачи и маршруты марша. В их боекомплект будут включены новые дальнобойные ракеты, позволяющие поражать цели на дальности до 15 км.

По утверждению издания, принципиальное решение о модернизации ТОС-1 и ТОС-1А уже принято. Первыми такие обновления будут получать вновь выпущенные машины, а затем модернизацию будут проходить системы, приходящие из войск на плановый ремонт.

На данный момент в подразделениях войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) имеется до сотни тяжелых огнеметных систем двух модификаций: ТОС-1 «Буратино» на базе танка Т-72 и усовершенствованная ТОС-1А «Солнцепек» на шасси Т-90. Модернизация коснётся всех этих машин.

Как сообщало, на учениях «Кавказ-2020» ТОС-2 уже использовали дальнобойные ракеты ТБС-4М в термобарическом снаряжении. Ранее системы ТОС имели в боекомплекте ракеты с дальностью поражения целей в 6 км.

После модернизации «Буратино» и «Солнцепек» будут обладать дальнобойностью до 15 км.

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