Москва, , 16:06 — REGNUM Правила по обязательной предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на электронные устройства утвердило российской правительство. Текст соответствующего постановления 23 ноября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении говорится, что с 1 января 2021 года предустанавливать российское ПО будут обязаны производители смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи для бытового использования» с сенсорным экраном и «двумя и более функциями», а также для стационарных компьютеров, ноутбуков, системных блоков и телевизоров с функцией Smart TV.

При этом самое большое число предустановленных классов отечественных приложений предусмотрено для смартфонов и планшетов, куда должны быть поставлены: браузеры, поисковые системы, соцсети, мессенджеры, сервисы электронной почты, картографические и навигационные сервисы, голосовые помощники, новостные агрегаторы, антивирусы, офисное ПО, аудиовизуальные сервисы, программы для онлайн-трансляций и доступа к пользовательскому контенту, приложение платежного сервиса «Мир», облачные хранилища, приложение «Госуслуг», а также «программы для доступа к ресурсам», включенным в перечень социально значимых интернет-сервисов, в том числе «программы для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность».

При этом для компьютера обязательными будут предустановка браузера, офисного ПО и антивируса, а для Smart TV — браузера, поисковой системы, социальной сети и аудиовизуального сервиса.

В тоже время указывается, что софт будет нужно устанавливать из специального перечня, который создаст Минцифры РФ. Конкретные приложения для предустановки будут определены правительством на основании рейтинга отечественного софта, который до 15 декабря должно будет представить Минцифры с учетом количества пользователей сервисов за предыдущий год. Предполагается, что впоследствии данный рейтинг будет обновляться ежегодно до 1 августа.

Также указывается, что заниматься предустановкой российского ПО могут как сами производители техники, так и уполномоченные ими лица — поставщики или продавцы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Роспотребнадзоре заявили, что мобильные телефоны могут являться одним из главных источников переноса вируса гриппа, других вирусных респираторных инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции.

Читайте развитие сюжета: Регионы получат федеральные средства на машины «Скорой помощи» — Мишустин