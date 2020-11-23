Москва, , 13:10 — REGNUM Автомобили японского бренда Mazda оказались самыми надежными в 2020 году по версии американского издания Consumer Reports.

Такой вывод журналисты издания сделали проанализировав 330 тыс. отзывов, полученных от автовладельцев в 2020 году.

Машины компании Mazda смогли набрать 83 балла из 100 возможных. Такой результат был получен благодаря большому ресурсу атмосферных движков автомобилей и гидромеханических автоматических трансмиссий.

На втором месте разместились машины автопроизводителя Toyota. Эти автомобили набрали 74 балла. Среди самых надёжных оказались и автомобили компании Lexus. Эта марка набрала 71 балл.

В модельном рейтинге лидеры разместились в следующем порядке: родстер Mazda MX-5, кроссовер Mazda CX-30, паркетник Lexus UX, гибрид Toyota Prius и кроссовер Buick Encore.

Напомним, японская марка Toyota является самым дорогим мировым автобрендом. Компания Toyota оценивается в 51,595 млрд долларов (порядка 3,99 трлн рублей).

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