Москва, , 11:07 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи «Гонец-М», который был намечен на 24 ноября текущего года с космодрома «Плесецк», перенесен на 3 декабря для того, чтобы заменить одну из деталей ракеты. Об этом 23 ноября сообщил источник в ракетно-космической отрасли, его слова приводит РИА Новости.

«Предварительно, пуск назначен на 3 декабря», — заявил источник.

При этом уточняется, что в государственной корпорации «Роскосмос» не стали комментировать данную информацию.

Отметим, данный запуск спутников «Гонец-М» должен стать вторым, первый был произведен в сентябре ракетой-носителем «Рокот» с космодрома «Плесецк». Низкоорбитальная спутниковая система «Гонец-Д1М» создана для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, а также для мониторинга в промышленной, транспортной и экологической сферах.