Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Военно-морские силы Соединённых Штатов получили беспилотные летательные аппараты системы SLUAS, которые запускаются с подводных лодок и могут решать задачи распознавания цели. Об этом сообщает портал Seapower со ссылкой на заявление контр-адмирала Дэйва Гоггинса.

По его словам, система, которая запускается «с перископной глубины и управляется на тактически значимых расстояниях», является «довольно потрясающей возможностью для флота».

Во время испытаний система применялась для осуществления торпедной атаки на надводный корабль, уточнил он. Всего они запустили 21 беспилотный летательный аппарат SLUAS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Агентство перспективных военных разработок (DARPA) военного ведомства США подписало пять контрактов на создание систем искусственного интеллекта.

Речь идет о создании системы искусственного интеллекта для беспилотных истребителей в рамках программы Air Combat Evolution (АСЕ).Конечной целью программы ACE заявлено создание системы искусственного интеллекта боевых беспилотных летательных аппаратов, которые будут сопровождать пилотируемые истребители.

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