Москва, , 09:38 — REGNUM В октябре 2020 года среди новых легких коммерческих машин (сегмент LCV) в России больше всего пользовалась спросом модель «ГАЗель NEXT» — 2,4 тыс. экземпляров. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

На «ГАЗель NEXT» в прошлом месяце пришлось более 20% от всех продаж легких коммерческих машин в стране.

Второе место по популярности у фургона Lada Largus VU. Объём продаж этого авто составил 1440 единиц. На третьем месте разместился Ford Transit. В октябре нынешнего года это авто в РФ купили 1358 человек. Преодолеть рубеж в тысячу автомобилей также удалось автомобилю ГАЗ 3302 — 1154 единицы.

В общей сложности в прошлом месяце в России было продано 10,9 тыс. единиц машин сегмента LCV, что на 1% меньше, чем в октябре прошлого года.

Напомним, по итогам января — сентября 2020 года лидером продаж в России в сегменте LCV была модель «ГАЗель NEXT». За этот период данное авто приобрёл 17 351 автолюбитель.

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