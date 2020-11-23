Санкт-Петербург, , 08:16 — REGNUM В России завершена разработка первого серийного электрокара «Кама-1». Об этом 23 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на главного конструктора Инжинирингового центра CompMechLab СПбПУ Олега Клявина.

Стоимость первого российского электрокара будет составлять 1 млн рублей. В продаже электрифицированная модель может появиться уже в 2021 году. При этом с июля 2021 году автомобиль можно будет приобрести при господдержке со скидкой в 25%.

На одном заряде «Кама-1» преодолевает расстояние равное 250−300 км. Для того, чтобы зарядить электрокар на 80%, требуется около 20 минут.

«Мы разработали полноценный легковой автомобиль, компактный кроссовер длиной 3,4 м, шириной 1,7 м. В машине предусмотрены четыре места для пассажиров и багажный отсек. «Кама-1» ориентирована на массовый рынок», — сообщил Клявин.

Дополнительно для «Камы-1» предусмотрена интеллектуальная система помощи водителю, за которую нужно будет доплатить 100−200 тысяч рублей.

Напомним, в сентябре 2020 года в России был продан 91 новый электромобиль, что в четыре раза больше, чем в сентябре 2019 года.

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