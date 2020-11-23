Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 16-й по счету партией микроспутников Starlink отменила компания SpaceX. Об этом 23 ноября сказано в заявлении компании в Twitter.

«Ракета и груз исправны; команда воспользуется дополнительным временем для анализа данных», — уточняется в сообщении компании.

Отмечается, что запуск ракеты-носителя может состояться 23 ноября в 21:34 по времени Восточного побережья США (05:34 мск 24 ноября). Однако многое будет зависеть от погодных условий.

Запуск должен был состояться с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида 22 ноября в 21:56 по времени Восточного побережья США (05:56 мск 23 ноября). Ракета-носитель Falcon 9 должна была вывести на орбиту Земли 16-ю группу из 60 микроспутников Starlink.

Напомним, сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в сеть интернет в любой точке планеты. Реализация проекта началась в 2018 году, всего запланировано вывести на орбиту около 11 тыс. спутников.