Фошань, Китай, , 06:20 — REGNUM Более 2050 изобретений и проектов изобретений было представлено в рамках 24-й Национальной выставки изобретений в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

На трехдневной выставке, стартовавшей 19 ноября в городе Фошане в провинции Гуандун на юге Китая, были представлены научно-технические средства, которые помогают в борьбе с нищетой, а также высокотехнологическое производственное оборудование, энергосберегающее оборудование, товары области биомедицины и «умных домов».

Организаторами выставки выступили Китайская ассоциация изобретений, Деловой совет БРИКС, Департамент науки и техники провинции Гуандун и провинциальная Ассоциация науки и техники Гуандуна.