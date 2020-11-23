23 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Первый полёт ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02 свидетельствует о решении главной проблемы в программах модернизации и производства Ту-160 в версиях Ту-160М и Ту-160М2. Обновление воздушной компоненты ядерной триады России идёт по плану.

Сергей Васильев, , 14:15 — REGNUM Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в корпорацию «Ростех») 3 ноября 2020 года сообщила о первом полёте глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32−02. Длительность полёта составила 2 часа 20 минут, он проходил на высоте 6 тысяч метров.

Ракетоносец Ту-160 Function.mil.ru

Полёт прошёл штатно, системы и оборудование отработали без замечаний. В ходе испытаний проверялись обновлённые общесамолётные системы, бортовое радиоэлектронное оборудование, проведена оценка работы нового двигателя НК-32 серии 02.

Данный двигатель разработан и произведён Объединённой двигателестроительной корпорацией, которая также входит в «Ростех». Первые серийные образцы двигателя были изготовлены летом 2020 года.

По открытым данным, НК-32−02 аналогичен своему предшественнику НК-32 по архитектуре и конструкции. Кроме того, у двигателя НК-32−02 используется современная система управления и обновлены некоторые компоненты. Характеристика по форсажной тяге осталась прежней — 25 000 кгс.

Однако доработки привели к повышению экономичности силовой установки, расход топлива уменьшен примерно на 10%. Это позволит увеличить максимальную дальность полёта Ту-160М на одну тысячу километров и более, в зависимости от выбранного режима. Таким образом, боевой потенциал ракетоносца-бомбардировщика возрастёт.

На сегодня — даже в немодернизированной версии Ту-160 — боевая машина обладает уникальными характеристиками. Это самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт и самолёт с изменяемой геометрией крыла, а также самый тяжёлый боевой самолёт в мире, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлётную массу.

Максимальная скорость Ту-160 достигает 2230 километров в час, крейсерская скорость — 850 километров в час, а максимальная взлётная масса — 275 тонн. Максимальная дальность полёта без дозаправки в воздухе составляет 13 950 километров. Недаром за свои выдающиеся характеристики Ту-160 получил неофициальное название «Белый лебедь». В кодификации НАТО проходит как Blackjack.

В чём же заключается исключительная важность этого события — первого полёта Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32−02?

Дело в том, что серийное производство двигателей НК-32 для Ту-160 продолжалось 10 лет (произведено около 250 двигателей) и было прекращено ещё в 1993 году, т. е. 27 лет назад. Этими силовыми установками были оснащены построенные самолёты, также был создан складской запас готовых моторов и запчастей. За счёт складского запаса и поддерживалась работоспособность строевых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160.

В настоящее время по проекту Ту-160 есть две стадии: модернизация и производство. Глубокая модернизация касается строевых машин, которые будут носить маркировку Ту-160М, а производство — машин новой постройки — Ту-160М2. У Минобороны РФ есть контракт с авиапроизводителями на 10 единиц Ту-160М2.

По открытым данным, в планах намечено модернизировать 15 строевых бомбардировщиков Ту-160 до уровня Ту-160М. Несколько боевых машин уже прошли модернизацию, но новые серийные двигатели НК-32−02 установлены только на одну, которая и провела с ними первый испытательный полёт.

Очевидно, что ни программа глубокой модернизации до Ту-160М, ни программа производства машин новой постройки Ту-160М2 стали бы невозможны без создания нового серийного двигателя НК-32−02. Начинать эти программы, полагаясь только на оставшиеся складские запасы НК-32 и при этом понимая, что технологии за эти годы ушли далеко вперёд, не было смысла.

Двигатель НК-32

Кстати, такой ключевой момент, как появление серийного двигателя НК-32−02 для Ту-160 тут же отметили американские СМИ. В частности, издание The Drive в своей публикации назвало двигатели НК-32−02 самыми мощными в мире силовыми агрегатами для боевых самолётов. Американские эксперты особо подчеркнули: «Отсутствие двигателей было серьёзным препятствием в амбициозных планах Москвы по возобновлению производства Blackjack, которое было остановлено в 1994 году».

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 предназначен для поражения объектов в удаленных географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий, в том числе с помощью ядерного оружия. Наряду с ракетоносцами Ту-95МС эти боевые машины входят в воздушную компоненту российской ядерной триады. По открытым данным, в строю находится 17 ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 различных модификаций.

Полет ракетоносца Ту-160 Function.mil.ru

Таким образом, можно констатировать, что с момента начала серийного производства двигателей НК-32−02 для Ту-160 в вопросе обновления воздушной компоненты ядерной триады России наблюдается серьёзный прогресс.

Необходимо обратить внимание на ещё один важный момент. Как утверждают эксперты, область применения НК-32−02 не ограничится только Ту-160. На основе этого двигателя будет создаваться новое изделие для использования на перспективном бомбардировщике ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации).

Эта боевая машина должна взлететь в 2025—2026 годах, её серийное производство намечено на 2028−2029 годы. При создании ПАК ДА упор делается на стелс-технологии. Надо полагать, что доработка для него силовой установки на базе НК-32−02 будет в первую очередь сконцентрирована на снижении заметности летательного аппарата в звуковом, видимом и инфракрасном диапазонах.

Следует заметить, что американский журнал The National Interest в своей публикации «Российский Ту-160: самый большой, самый быстрый и самый тяжёлый когда-либо летавший бомбардировщик» от 20 марта 2020 года отметил, что у этой боевой машины нет серьёзных конструктивных недостатков за исключением одного — данный самолёт не использует стелс-технологии.

Очевидно, что решения по снижению заметности ПАК ДА в части силовой установки далее вполне могут быть использованы и на Ту-160М и Ту-160М2 при их последующих модернизациях. Получается такой интересный круговорот: глубокая модернизация Ту-160 обеспечит эволюционность технологий для производства ПАК ДА, а технологии, реализованные на ПАК ДА, затем будут применены на Ту-160М и Ту-160М2.

Таким образом, первый полёт ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32−02 свидетельствует о решении главной проблемы в программах модернизации и производства Ту-160 в версиях Ту-160М и Ту-160М2. Обновление воздушной компоненты ядерной триады России идёт по плану.