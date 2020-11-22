Маунтин-Вью, США, , 18:12 — REGNUM Владельцы компьютеров Mac и ноутбуков MacBook, оборудованных процессором M1, получили возможность установить на них специальную версию браузера Chrome. Об этом 22 ноября сообщил портал Screen Rant.

Владельцы устройств Apple после нажатия на кнопку загрузки браузера видят сообщение о том, что они могут выбрать версию Chrome для компьютеров Mac с процессором Intel или Apple. Разработчики также предоставили пользователям возможность проверить, каким именно процессором оборудован их компьютер.

Apple представила процессор M1 собственного производства 10 ноября 2020 года. По мнению руководителя отдела стратегии развития искусственного интеллекта компании IBM Сумита Гупты, переход на свои процессоры позволит компании только в 2020 году сэкономить $2,5 млрд.

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