Лондон, , 15:52 — REGNUM Завершена сделка по продаже британской компании OneWeb правительству Великобритании и индийской компании Bharti Global Ltd. Об этом сообщили в пресс-службе OneWeb.

Компания OneWeb инициировала процедуру банкротства в США в марте 2020 года. В июле стало известно, что компания будет выкуплена группой инвесторов, возглавляемой правительством Великобритании и компанией Bharti Global Ltd.

Общая сумма сделки составила около $1 млрд. Сделка была завершена 20 ноября. В OneWeb сообщили, что закрытие сделки позволяет компании выйти из процедуры банкротства.

Также сделка сопровождалась сменой руководства OneWeb. На посту исполнительного директора Адриана Стеккеля сменил Нил Мастерсон. Ранее он работал в медикомпании Thomson Reuters.

«OneWeb преследует важную социальную цель — улучшить доступ к информации во всём мире. И я разделяю эту цель», — заявил Мастерсон.

Компания OneWeb занимается созданием группировки околоземных спутников для предоставления коммерческого доступа к сети интернет. В настоящее время на орбите находится 74 спутника, общий состав группировки должен быть доведён до 600 аппаратов.

Читайте ранее в этом сюжете: В парламенте Великобритании проверят решение о приобретении доли OneWeb