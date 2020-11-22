Москва, , 14:35 — REGNUM Каждый пятый дилерский центр в России продаёт автомобили китайских автопроизводителей. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство «Автостат».

По оценкам экспертов, общее количество дилерских центров, продающих легковые автомобили в России, практически не изменилось за последние десять лет. В 2010 году насчитывалось 3193 таких центров, в 2020 году — 3211.

При этом в структуре дилерских центров произошли заметные изменения. Самыми распространёнными остаются дилерские центры, предлагающие автомобили европейских марок (26,5%). Вторыми по распространённости являются дилерские центры с автомобилями японских марок (22,1%).

Распространённость дилерских центров с китайскими автомобилями выросла с 10,5% в 2010 году до 20,5% в 2020 году. За этот же период доля дилерских центров с автомобилями отечественных марок сократилась с 15,8% до 13%. Также в 2020 году 13% составила доля дилерских центров, предлагающих автомобили южнокорейских марок.

Читайте ранее в этом сюжете: В России увеличилось число автомобильных дилерских центров