Москва, , 13:08 — REGNUM Специалисты холдинга «Российские космические системы» приступили к созданию отечественной системы автоматического управления спутниками с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В настоящее время на околоземной орбите находится более 150 активных российских спутников. Для формирования орбитальных структур и выполнения текущих задач, включая проведение космической съёмки, передачи информации или навигационного сигнала, требуется постоянное управление этими аппаратами. Ежедневно проводится до двух тысяч сеансов управления.

Расширение российской орбитальной группировки требует повышения автоматизации работ по управлению этими объектами. Создание новой технологии управления орбитальными группировками позволит проводить эту работу системно, а применение элементов искусственного интеллекта повысит автоматизацию. В Роскосмосе отмечают, что новая система позволит управлять общей группировкой спутников, состоящей из нескольких тысяч аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Роскосмосе рассказали, что объединить сотни действующих и будущих российских спутников в единую многофункциональную группировку позволит программа комплексного развития космических информационных технологий «Сфера».

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