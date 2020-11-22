Токио, , 12:21 — REGNUM Посадка возвращаемой капсулы японского зонда «Хаябуса-2» с пробами грунта астероида Рюгу запланирована на 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Автоматическая межпланетная миссия «Хаябусу-2» была запущена в 2014 году. В июне 2018 года зонд достиг основной цели миссии — астероида Рюгу из группы Аполлона.

В 2019 году космический аппарат взял несколько проб грунта с поверхности астероида. Перед забором одной из проб на астероид был сброшен цельнометаллический заряд. Образовавшийся кратер позволил собрать грунт не только с поверхности астероида, но и с некоторой глубины.

В декабре 2019 года на зонде «Хаябусу-2» был запущен основной маршевый двигатель и аппарат начал возвращаться к Земле. Специалисты JAXA рассчитали, что спускаемая капсула зонда совершит посадку на юге Австралии 6 декабря.

Основной аппарат продолжит движение в космическом пространстве и будет использоваться для изучения небольшого астероида 1998 KY26. Для достижения этого астрономического объекта зонду потребуется около 10 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте японские учёные представили результаты предварительного анализа миссии «Хаябусу-2». Они установили, что возраст астероида Рюгу составляет около 10 млн лет.

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