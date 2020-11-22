Оттава, , 11:52 — REGNUM Либеральная партия Канады внесла на рассмотрение в парламент законопроект, предусматривающий переход к нулевому уровню выбросов парниковых газов к 2050 году. Об этом сообщает BBC News.

Законопроект представил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, возглавляющий Либеральную партию. Если парламент одобрит этот законопроект, то правительство Канады должно будет разработать план по поэтапному достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов.

При достижении нулевого уровня выбросов объёмы вырабатываемых парниковых газов не должны превышать объёмов газов, поглощаемых деревьями и другими растениями. Добиться снижения уровня выбросов должно помочь расширение применения технологий улавливания и захоронения углекислого газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить к 2030 уровню сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года.