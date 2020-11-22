Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Компания Invenergy представила проект солнечной электростанции, которая должна стать мощнейшей в Соединённых Штатах. Об этом сообщает портал Electrek.

Эдвард Мунк. Солнце. 1912

Солнечная ферма с названием Samson Solar будет построена на северо-востоке штата Техас. Проектная мощность станции составляет 1310 МВт, поэтому после завершения строительства Samson Solar станет мощнейшей солнечной электростанцией в США.

Вырабатываемая солнечной станцией электроэнергия будет использоваться в энергосистемах городов Брайан, Дентон и Гарленд. Также потребителями электроэнергии Samson Solar станут компании AT&T, Honda, McDonald`s, Google и The Home Depot.

Капитальные вложения в проект составят около $1,6 млрд. Планируется, что станция будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. На полную мощность Samson Solar должна заработать в 2023 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре австралийская компания Sun Cable представила проект электростанции Newcastle Waters, которая должна стать крупнейшей в мире.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии построят крупнейшую в мире солнечную электростанцию