Пекин, , 09:38 — REGNUM Китайское судно «Юаньван-3» вышло в открытое море для обеспечения связи с автоматической миссией к Луне «Чанъэ-5». Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Судовая группировка «Юаньван» используется Китаем для слежения за полётами космических аппаратов. Судно «Юаньван-3» должно будет обеспечить миссию по слежению за лунным зондом «Чанъэ-5», который будет запущен в конце ноября. Отмечается, что ранее это судно также было задействовано для слежения за предыдущими зондами семейства «Чанъэ», а также космическими кораблями «Шэньчжоу» и спутниками «Бэйдоу».

«Чанъэ-5» станет первой возвращаемой китайской миссией к Луне. Планируется, что возвращаемая капсула зонда доставит на Землю около 2 кг лунного грунта. Ранее образцы лунного грунта доставлялись на Землю только американскими кораблями «Апполон» и советскими станциями «Луна». Последняя проба лунного реголита была доставлена на Землю возвращаемой капсулой советской станции «Луна-24» в 1976 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Китайском национальном космическом управлении заявили, что запуск миссии «Чанъэ-5» запланирован на третью декаду ноября 2020 года.

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