Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Американская корпорация General Motors пересмотрела планы по развитию связанных с электрическими автомобилями технологий, увеличив расходы на 35% по сравнению с ранее планируемыми инвестициями. Об этом сообщил вице-президент General Motors Дуглас Паркс в ходе онлайн-конференции.

Паркс заявил, что General Motors планирует стать одним из крупнейших производителей электромобилей в мире. Он отметил, что для этого руководство компании решило увеличить объёмы инвестиций в этой сфере.

Представитель General Motors добавил, что в ближайшие пять лет компания инвестирует в связанные с электрическими и автономными автомобилями технологии $27 млрд. В более раннем инвестиционном плане, представленном в марте 2020 года, планируемые затраты General Motors на развитие этих технологий составляли $20 млрд.

«Мы стремимся стать лидером в этой отрасли», — подчеркнул Паркс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в General Motors объявили, что действующий сборочный центр General Motors «Детройт-Хамтрамк» станет первым заводом компании, на котором будут выпускаться только автомобили с электрическими двигателями.

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