Москва, , 07:43 — REGNUM На территории России начался очередной период вечерней видимости Международной космической станции. Об этом сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

МКС NASA

Находящийся на МКС космонавт рассказал, что с территории России орбитальная станция будет видна как «быстролетящая звёздочка», пересекающая небо с юго-запада на юго-восток. Он добавил, что за одну ночь можно увидеть несколько пролётов МКС, так как период обращения станции вокруг Земли составляет около 1,5 часов.

Кудь-Сверчков отметил, что период вечерней видимости МКС с территории России продлится до начала декабря. Космонавт добавил, что узнать точное время пролёта станции над своим городом можно с помощью специального портала (heavens-above.com).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели плановый шестичасовой выход в открытый космос для работ за бортом МКС.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские космонавты установят рекорд по числу выходов с борта МКС